К 2030 году каждый четвертый купленный в мире автомобиль будет электрокаром

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Такой прогноз дают международные аналитики, опираясь на стремительно растущее количество электрокаров на дорогах нашей планеты. Политика западных стран по "озеленению" экономики, а также амбиции Китая способствуют переходу традиционных автопроизводителей к разработке электромобилей, а также появлению новых компаний по их производству. Среди производителей электромобилей Tesla продолжает оставаться лидером - за 2020 год продажи компании составили около полумиллиона машин, и это абсолютный рекорд.