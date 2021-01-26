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К 2030 году каждый четвертый купленный в мире автомобиль будет электрокаром

26.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такой прогноз дают международные аналитики, опираясь на стремительно растущее количество электрокаров на дорогах нашей планеты. Политика западных стран по "озеленению" экономики, а также амбиции Китая способствуют переходу традиционных автопроизводителей к разработке электромобилей, а также появлению новых компаний по их производству. Среди производителей электромобилей Tesla продолжает оставаться лидером - за 2020 год продажи компании составили около полумиллиона машин, и это абсолютный рекорд.

 
 
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Такой прогноз дают международные аналитики, опираясь на стремительно растущее количество электрокаров на дорогах нашей планеты. Политика западных стран по...
 
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