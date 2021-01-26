|
Курсы валют на 26 января. Рубль ослаб к доллару и евро
26.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 56 копеек, евро 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 56 копеек, евро 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 41...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)