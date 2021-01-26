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Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит 1152 руб

26.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152. Тем самым строительным ведомством будет выполнен показатель по соотношению стоимости квадратного метра с господдержкой и среднемесячной заработной платы. Что же касается коммерческого жилья, цену будет формировать спрос и стоимость основных строительных материалов, из которых строится это жилье. Напомним, в 2021 году в Беларуси планируется построить 4 млн квадратных метров жилья. Кроме того, будет возведено 95 тысяч квадратов арендного жилья за счет бюджетных средств.

 
 
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Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152. Тем самым строительным ведомством будет выполнен показатель по соотношению стоимости...
 
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