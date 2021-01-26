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Антонио Гутерриш: Нарушение климата - это опасность, о которой мы хорошо знаем
26.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Антонио Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Мы начинаем этот год с повышенного осознания важности устойчивости. Пандемия COVID-19 напомнила нам, что мы не можем позволить себе игнорировать известные риски. Нарушение климата - это опасность, о которой мы хорошо знаем. Мы столкнулись с чрезвычайной климатической ситуацией. Мы уже являемся свидетелями беспрецедентных экстремальных климатических явлений и нестабильности, влияющих на жизни и средства к существованию на всех континентах".
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Антонио Гутерриш, Генеральный секретарь ООН: "Мы начинаем этот год с повышенного осознания важности устойчивости. Пандемия COVID-19 напомнила нам, что мы не можем...
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