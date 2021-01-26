|
«Есть заблудшие, с ними надо работать». Лукашенко собирается приехать в Брест
26.01.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко намерен посетить Гродненскую область, а затем будет планировать поездку в Брест. Об этом он сообщил во время назначения Юрия Шулейко
Новому губернатору он поручил изучить ситуацию в регионе и поработать с «заблудшими» людьми:
— Вы уже войдете в курс дела (думаю, вам много времени для этого не нужно: вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе.
Брест и Брестская область — регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились.
Напомним, новый губернатор Брестчины Юрий Шулейко с 2017 года был помощником президента — инспектором по Гомельской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Брест и Брестская область - регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)