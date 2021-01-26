«Есть заблудшие, с ними надо работать». Лукашенко собирается приехать в Брест

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко намерен посетить Гродненскую область, а затем будет планировать поездку в Брест. Об этом он сообщил во время назначения Юрия Шулейко новым председателем Брестского облисполкома, сообщает пресс-служба президента.



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Новому губернатору он поручил изучить ситуацию в регионе и поработать с «заблудшими» людьми:

— Вы уже войдете в курс дела (думаю, вам много времени для этого не нужно: вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе.

Брест и Брестская область — регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились.

Напомним, новый губернатор Брестчины Юрий Шулейко с 2017 года был помощником президента — инспектором по Гомельской области.