В Минске начался суд над бывшим студентом БГУИР, которого обвиняют в попытке сорвать учебный процесс

Источник материала: Tut.by

В Минске начался суд на 21-летним бывшим студентом третьего курса БГУИР Артемом Винокуровым. Его обвиняют по ч.1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Артем Винокуров находится под стражей. Дело ведет судья Марина Федорова.



Фото: TUT.BY

По версии следствия, утром 26 октября «действуя с группой лиц, которые не были установлены в ходе следствия» Артем заходил в аудитории двух корпусов. С целью срыва учебного процесса он «организовал и принимал участие в совершении групповых действий грубо нарушающих общественный порядок». Ребята заходили в аудитории, в это время Артем агитировал студентов покинуть занятия, организовать забастовку и митинг, сорвать учебный процесс. Третьекурсник, продолжил гособвинитель, выкрикивал лозунги: «Мы здесь власть», «Жыве Беларусь!» и другие. На законные требования представителей власти и декана факультета о прекращении несанкционированного массового мероприятия не реагировал. Все это, отметил гособвинитель, привлекло «частичный срыв занятий и недополучение знаний студентами».



Фото: TUT.BY

Вину обвиняемый признал полностью. Процесс начинают с допроса свидетелей. Первым в зале появился сотрудник Департамента охраны Советского района Минска. В тот день он дежурил в университете.

— Точное время [когда все произошло] я не помню, но часов в девять люди стали собраться у главного входа, масса нарастала. Они пошли по кабинетам, а далее по всему университету (имеется ввиду по учебному корпусу. — Прим. TUT.BY), — говорит свидетель.

Первоначально, продолжает свидетель, ребят было человек десять. Со временем их становилось больше. Был ли среди них Винокуров, сотрудник не помнит. Он сказал, что сделал ребятам пару замечаний, но они никак не отреагировали. Молодые люди выкрикивали лозунги, но символики у них с собой он не заметил.

— Вы знаете, почему они заходили в аудитории? — уточнил гособвинитель.

— Это был призыв, чтобы пойти с ними на акцию.



Фото: TUT.BY

С собой у свидетеля был видеорегистратор. Сотрудник двигался с толпой и устройство все записывало.

Адвокат поинтересовался, может ли свидетель уточнять, что обвиняемый слышал замечание сотрудника прекратить массовое мероприятие?

— Нет, не могу утверждать, — заявил свидетель.

Он не отрицал, что кто-то призывал к забастовке. Но, кто конкретно это был, он не знает. Позже на видео он заметил, что это был Артем Винокуров.



Фото: TUT.BY

В одном из учебных помещений у студента возник словесный спор с деканом Леонидом Шилиным. Эта ситуация попала на видео. Позже в ролике, выложенном МВД, Артем расскажет, что накануне этих событий в ему в Telegram написал неизвестный. С пользователем, рассказал Артем, он не знаком. Человек, продолжает он, «попросил меня это сделать» и передал текст, который студент должен был сказать.

По сообщению Генпрокуратуры , пользователь представился членом стачкома университета и предложил Артему выступить перед студентами с подготовленным для него текстом. Артем согласился. Затем в заранее определенных месте и времени его уже ждали 20−30 студентов, которые пошли с ним по аудиториям. У них якобы были свои инструкции. Позже, следуя указаниям неустановленного лица, молодой человек сбросил настройки мобильного телефона до заводских, тем самым удалив переписку.

Правозащитники признали Артема Винокурова политзаключенным.