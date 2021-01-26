В Минске мужчина запенил дверь милиционера. Ему грозит до трех лет

Источник материала: Tut.by

Минчанин запенил дверь квартиры милиционера. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Подробности сообщает Следственный комитет.





Днем 13 ноября 2020 года 55-летний мужчина залил монтажной пеной входную дверь квартиры милиционера в одном из домов во Фрунзенском районе Минска. Также он запенил механизм замка двери и почтовый ящик.

Кроме того, мужчина написал на почтовом ящике оскорбление.

Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения.





На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 369 (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Санкция первой статьи предусматривает наказание от общественных работ до лишения свободы на три года, наказание по второй статье — от общественных работ до ограничения свободы на три года.

Обвиняемый под стражей. 55-летний мужчина не был судим, но не раз привлекался к административной ответственности.

Уголовное дело передали прокурору для дальнейшего направления в суд.