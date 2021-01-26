«Ветеринар в шоке». В Ивацевичах волонтеры сообщают об отравлении собак: одна погибла, четыре при смерти

Источник материала: Tut.by

В Ивацевичах в одном из дворов нашли пятерых собак в очень тяжелом состоянии: одна из них вскоре умерла, четыре других — при смерти. Волонтеры подозревают отравление.



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Вечером 25 января жительницы дома в одном из дворов Ивацевичей нашли пятерых собак, которые лежали на земле.

— Мы приехали, забрали их, вызвали ветеринара, — рассказала TUT.BY волонтер Ольга. — До трех часов ночи боролись за их жизнь. Одна собака умерла. Вызвали милицию, нам сказали, что необходимо заключение о причинах смерти. Мы живем в маленьком городе, где мы это заключение возьмем?

Состояние выживших Ольга характеризует, как «критическое».

— Симптомы очень интересные. Ветеринар сама в шоке. Причина смерти пока нам не известна. Думаем, что это отравление. Если бы одна собака — еще можно было предполагать что-то другое, но не когда целая стая. Они «горят» — температура высокая. Ничем не сбивается: ни капельницами, ни препаратами. Нам сказали, что если три дня проживут, то хорошо. Я их на улицу выношу, они на снег ложатся, температура немного сбивается, — говорит волонтер.

Волонтеры предполагают, что животных отравили. Собаки жили в гаражах неподалеку от жилого сектора. Местные жители их подкармливали. Из пятерых две собаки были после стерилизации, с чипами. Пока все силы волонтеров направлены на спасение животных.

— Потом будем разбираться с отравлением.

Напомним, 25 декабря прошлого года в Ивацевичском районе возле деревни Яглевичи девять бродячих собак набросились на брестчанина Юрия Кулинича . Отбиться от нападения ему помогли двое местных жителей, которые прибежали с палками на его крик. Пострадавший почти трое суток провел в больнице с рваными ранами ног, рук, спины, а после выписки обратился в милицию. Бумагу переслали в сельсовет, сельсовет обратился к коммунальникам, а те вроде как и хотят помочь — но поделать ничего не могут: отстреливать им нельзя, а единственный в районе приют для бездомных животных заполнен под завязку.