«Удар по репутации». Минчанин получил 2 года «домашней химии» за оскорбление Ольги Чемодановой из МВД

Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска 26 января приговорил 43-летнего Дмитрия Ушацкого к двум годам «домашней химии» по статье 369 Уголовного кодекса за оскорбление в телеграм-чате пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Потерпевшая приходила в суд, рассказывает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Ольга Чемоданова. Фото: пресс-служба МВД

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в суде выступила как потерпевшая, она рассказала, какие нравственные страдания ей причинило оскорбление в одном из чатов. Страдания, к слову, оценила в 5000 рублей. Сам комментарий в суде не озвучили, но известно, что он был «в неприличной грубой нецензурной форме про должность и звезды». Свидетельницей на заседании выступала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.

В чем обвиняли мужчину?

В обвинении сказано, что утром 18 июня пользователь телеграма Коба (Дмитрий Ушацкий) разместил в одном из чатов оскорбительное сообщение под фотографией Ольги Чемодановой, сделав это «по мотивам политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией в Республике Беларусь». По версии обвинения, так минчанин хотел «отомстить за ее официальный комментарий об условиях содержания в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина».

Ушацкого обвиняли в совершении преступления по ст. 369 УК, о его сообщении писали так: «унижает честь и достоинство Чемодановой, причиняет ей моральные и нравственные страдания, подрывает ее авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет органов внутренних дел в целом».

Обвиняемый: «Меня возмутили обстоятельства задержания Тихановского»

В суде обвиняемый признал вину полностью, раскаялся и попросил прощения у Ольги Чемодановой, сообщают волонтеры «Вясны».

— Цели оскорбления Ольги Чемодановой у меня не было. У меня были эмоции и не совсем адекватное состояние [Дмитрия покусали пчелы]. Я не хотел ее оскорбить, не думал, что она прочитает сообщение в этой группе. Когда писал этот комментарий, не предполагал, что официальное лицо МВД будет пользоваться такой группой. Я признаю свою вину в том, что разместил такой комментарий и что в нем содержались оскорбительные слова в адрес Чемодановой, что я сделал сообщение в публичной сети, к которой может иметь доступ любой пользователь телеграма.

Ушацкий объяснил, что оставил комментарий под фото, когда увидел комментарий Чемодановой по поводу задержания Тихановского. И этот комментарий у него вызвал недовольство и возмущение.

— Возмутили обстоятельства задержания Тихановского. У меня было мнение, что его задержали тогда не совсем корректно, скажем так. В отношении него были совершены какие-то провокационные действия со стороны гражданского лица.

Судья Татьяна Оковитая спросила, почему обвиняемый так отслеживал судьбу Тихановского, кто он такой. На это Дмитрий ответил, что воспринимал его как «обычного блогера»:

— Я не состоял в его группах, командах, даже не был его подписчиком. Я просто читал новости и видел его задержание.

Ушацкий заявил, что его комментарий не был сделан «по мотивам политической и идеологической вражды»:

— Я не участвовал в предвыборной кампании, не подписывался за Тихановского. На выборах даже не голосовал.

Комментарий был связан только с задержанием Тихановского.

— И то, что я якобы оставил комментарий под комментарием про содержание на Окрестина, — тоже не соответствует действительности. Я никогда не был там, не привлекался по статье 23.34 и не участвовал в этих мероприятиях.

Ольга Чемоданова: «Успокоительные препараты мне пришлось принимать»



Ольга Чемоданова. Фото: пресс-служба МВД

Потерпевшая по делу Ольга Чемоданова в суде рассказала, что увидела комментарий утром 18 июня. На телеграм-чат, в котором оно появилось, подписана не была.

Скриншот сообщения ей прислала коллега, Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Вот, что рассказала в суде Ольга Чемоданова:

— Такое сообщение я получила впервые за период моей службы в должности начальника управления информации [с 29 декабря 2018 года]. Ранее подобных сообщений мне никто не присылал и не пересылал. Конечно, такое сообщение вызвало не просто оскорбление лично меня, а в целом — и службы, и ведомства. Я бы сказала, это определенный замах на авторитет правоохранительных органов, особенно на мой. Оскорбительным, наверное, было больше то, что человек, который оставляет такой комментарий, — это абсолютно неизвестный мне человек, он не вправе делать какие-то заключения, мысли публично отображать. Это сообщение унизило мои честь и достоинство. Очень сказалось, в принципе, на моей работе на протяжении некоторого периода времени. В течение недели, как минимум, это определенно сказалось, — цитируют выступление Ольги Чемодановой в суде волонтеры «Вясны».

Представитель МВД сказала гособвинителю, что действительно делала заявления по поводу задержания Тихановского: 30 мая (по его задержанию в Гродно) и 4 июня (по поводу обыска у него на даче). Также накануне 18 июня она давала комментарий по поводу задержания Северинца.

Она отметила: то, что сообщение прочли другие, было «серьезным ударом по репутации», а ситуация повлияла на ее состояние здоровья.

— Во-первых, это принесло мне и физический определенный дискомфорт. Мое состояние здоровья, слава богу, не потребовало какого-то продолжительного лечения. Но, вместе с тем, определенные успокоительные препараты мне пришлось принимать, — объяснила она в суде.

Чемоданова заявила гражданский иск о причинении нравственных страданий на 5000 рублей.

Обвиняемый иск признал частично: готов возместить 3000 рублей. Чемоданова просила наказать обвиняемого Ушацкого на усмотрение суда.

Наталья Ганусевич: «Комментарий обидел и меня»

В суде в качестве свидетельницы допросили Наталью Ганусевич, официального представителя ГУВД Мингорисполкома. Она подтвердила, что обнаружила 18 июня то самое сообщение и решила сделать скриншот и переслать его Ольге Чемодановой.

— Так как она является публичным человеком и, прежде всего, моим руководителем, я посчитала нужным проинформировать ее, — рассказала Наталья Ганусевич.

На вопрос судьи Оковитой, унижал ли размещенный комментарий честь и достоинство Чемодановой, Ганусевич ответила положительно, добавив, что ее он тоже обидел.

Чем все закончилось

Во время прений прокурор исключил из обвинений Ушацкому «мотивы политической и идеологической вражды, связанной с электоральной кампанией в Республики Беларусь». Однако сама Ольга Чемоданова заявила, что ее мнение здесь неоднозначно, она сначала была не согласна с прокурором, что оскорбительное сообщение обвиняемого не связано с электоральной кампанией:

— Все события, которые в телеграм-канале размещались… так или иначе были связаны с тем самым предвыборным периодом. И я скажу больше, что, наверное, именно в этот период времени до 9 августа такие сообщения с угрозами и оскорблениями, именно касающимися предвыборной кампании, поступали многочисленные.

Но потом на уточняющие вопросы судьи она сказала, что поддерживает позицию гособвинителя.

Прокурор запросил для обвиняемого два года ограничения без направления в учреждение исправительного типа. Судья назначила именно такое наказание. Кроме того, суд обязал Ушацкого выплатить Ольге Чемодановой 5000 рублей.

Дмитрий сказал в последнем слове:

— Постараюсь выплатить быстрее, чтобы, как говорится, перевернуть эту страницу.