С 1 февраля вырастут пособия на детей до трех лет

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В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Суммы выплат увеличатся в среднем на 10,5 %. Так, на первого ребенка в месяц предусмотрено 473 рубля, на второго и последующих детей - 540, на ребенка-инвалида - 608. Пересчет пособий плановый - в связи с ростом среднемесячной зарплаты - в четвертом квартале она составила 1351 рубль.