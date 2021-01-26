Источник материала: БT

В Гродненском регионе снег идет уже почти сутки. Зарегистрировано 24 ДТП. В окрестностях Гродно упавшие деревья повредили 5 автомобилей, оставили без света несколько десятков домов, заблокировали местами проезжие части. Полторы декадные нормы осадков за минувшие сутки выпало в Бресте. В южном регионе из-за снегопада - перебои с электроснабжением в семи десятках населенных пунктов. Сегодня, по прогнозам, снегопады придут в Минск и в другие регионы. Неприятных ощущений прибавит ветер - днем по югу страны порывы до 23 метров в секунду.