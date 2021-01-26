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В Беларуси из-за снегопада осложнилась обстановка на дорогах. Осадки принес циклон "Ларс"
26.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гродненском регионе снег идет уже почти сутки. Зарегистрировано 24 ДТП. В окрестностях Гродно упавшие деревья повредили 5 автомобилей, оставили без света несколько десятков домов, заблокировали местами проезжие части. Полторы декадные нормы осадков за минувшие сутки выпало в Бресте. В южном регионе из-за снегопада - перебои с электроснабжением в семи десятках населенных пунктов. Сегодня, по прогнозам, снегопады придут в Минск и в другие регионы. Неприятных ощущений прибавит ветер - днем по югу страны порывы до 23 метров в секунду.
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В Гродненском регионе снег идет уже почти сутки. Зарегистрировано 24 ДТП. В окрестностях Гродно упавшие деревья повредили 5 автомобилей, оставили без света...
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