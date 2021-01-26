Карантин по бешенству ввели в двух деревнях Климовичского района. Рассказываем, что теперь будет

Источник материала: Tut.by

Карантин по бешенству решением райисполкома ввели в деревне Зимницы и агрогородке Малышковичи Климовичского района. Он продлится как минимум ближайшие 2 месяца. Если в этих населенных пунктах будут еще случаи бешенства животных, карантин продлят. В местной райветстанции рассказали, что карантинные меры вообще-то — дело привычное и паниковать не стоит. Но быть настороже местным жителям обязательно.



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В декабре 2020 года в деревне Зимницы и агрогородке Малышковичи были выявлены случаи бешенства, рассказал TUT.BY заместитель главврача райветстанции Александр Федорович. В деревне — у собаки, в Малышковичах — у лисицы: труп дикого животного обнаружил в сарае местный житель.

— Причина гибели лисицы не установлена: то ли она прибежала в сарай со скотом и сама умерла, то ли ее убили ударом копыта, защищаясь, конь или корова. То есть неизвестно, был ли контакт с домашними животными. А экспертиза точно показала, что животные были больны бешенством, — говорит Александр Федорович.

По его словам, даже одного случая заболевания бешенством в населенном пункте достаточно, чтобы его по протоколу объявили неблагоприятным и автоматически ввели карантинные меры. Это отработанный механизм. В 2020 году, например, 13 раз вводили карантинные меры в населенных пунктах Климовичского района.

После введения карантинных мер всех, с кем контактировало бешеное животное, обязательно вакцинируют — и людей, и животных. Кроме того, владельцам домашних питомцев, скота напоминают, что они должны за ними следить: дворовые собаки, например, должны быть на привязи, скот — под присмотром. А если животные начинают вести себя не так, как обычно, хозяева должны обязательно сообщить об этом в ветстанцию.

Карантин по заболеванию бешенством распространяется и на прилегающие к неблагоприятным населенным пунктам леса, за которые отвечают лесхозы. По словам Александра Федоровича, они уже должны следить за диким зверем — его поведением, проводить плановые и профилактические вакцинации от бешенства с помощью специальных приманок. План карантинных мер после их ввода доводится в числе прочих до сведениях коммунальщиков и других служб.

— С людьми тоже важно говорить и объяснять, что бешенство — смертельное заболевание, а не простуда, которая сама пройдет. Если был контакт с зараженным животным — оно укусило, попала слюна или кровь на кожу, слизистые, — необходимо сразу же обращаться к врачу и делать прививку. К сожалению, до сих пор многие не понимают этого, — говорит Александр Федорович.

Он рассказывает, как 13 лет назад в Климовичском районе от бешенства умер работник фермы. К нему пришла взрослая лиса, которая вела себя как домашнее животное: давала себя гладить, сидела на руках. Такое нетипичное для дикого зверя поведение было явным признаком бешенства, но мужчина «два дня таскал лисицу на руках». На просьбы соседей и специалистов избавиться от нее мужчина только отмахивался. На третий день лисица спряталась под печь, а когда мужчина пытался достать ее, укусила его за палец и сбежала.

Мужчина не поехал в больницу делать прививку от бешенства, хотя ему настойчиво рекомендовали это сделать. При этом курс вакцинации — 6 прививок и они бесплатные. Через 8 месяцев у мужчины появились признаки заражения бешенством, еще через 2 дня он умер. Причем родные не могли понять, от чего.

— Дело в том, что инкубационный период вируса бешенства у человека может составлять до года. А диагноз ставится только лабораторным методом во время патологоанатомического вскрытия: исследуют мозг. Пока зараженный человек жив, клинические признаки бешенства не показательны — это могут быть симптомы других заболеваний центральной нервной системы, — объясняет Александр Федорович.

Когда установили, что мужчина умер от бешенства, на вакцинацию, говорит специалист, возили всю деревню. Скот на ферме, домашний, домашние животные — все были привиты.

Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до 1 года и более. Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям, субфебрильная температура. Впоследствии могут присоединяться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.