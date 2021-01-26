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В Гомельском районе охотникам впервые попался шакал
26.01.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Золотистый шакал попался охотникам в регионе впервые. Хищника во время охоты на волков добыли в Гомельском районе 21 января,
— На экспертизу добытое животное мы еще не отдавали, но по всем внешним признакам похоже, это именно шакал, — рассказывает председатель областной структуры общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Марченко.
В Польше, Литве и Украине шакалы — не редкость. В Беларуси их ранее видели и добывали на Брестчине и в Гродненской области.
Зверя часто путают с волками и дикими собаками. Поэтому для официального подтверждения нужна экспертиза специалистов.
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Зверя часто путают с волками и дикими собаками. Поэтому для официального подтверждения нужна экспертиза специалистов.
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