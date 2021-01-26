Предприниматели с Октябрьской предложили, как улучшить улицу со стороны реки

Источник материала: Tut.by

Перед Новым годом в администрацию Ленинского района обратились предприниматели с Октябрьской улицы, они предложили обустроить территорию между корпусами завода МЗОР и Свислочью. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Арендаторы предложили свое видение благоустройства набережной Свислочи.

Программу реконструкции предлагается разделить на два этапа. Сначала необходимо создать безопасную среду: сделать нормальное освещение, предотвратить выпадение кирпича и стекла из прогнивших деревянных рам на фасаде здания, отремонтировать дорогу, чтобы она была без выбоин, ухабов, чтобы были водостоки. Далее предлагается заняться зеленой зоной: засыпать ямы, убрать арматуру и борщевик. Останется только сгладить крутой склон берега реки.



Одно из заведений на Октябрьской со стороны Свислочи. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Большие муралы художники здесь уже создавали ранее для проекта Vulica Brasil. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Второй этап — создание комфортной эстетической городской среды. Инициативной группой арендаторов для этого уже немало сделано. В частности, дорогу избавили от старого асфальта, при помощи проекта Vulica Brasil часть фасада уже преобразилась, появились урны, скамейки и столы. Изменилось и уличное освещение. Также установлены камеры видеонаблюдения и некоторые ветхие рамы заменены на витражи.

Почти все работы по благоустройству арендаторы берут на себя. От города они ждут помощи при асфальтировании дороги. Для изменения фасада МЗОР они предложили три цветовых решения.



Фото: агентство «Минск-Новости»



Фото: агентство «Минск-Новости»



Фото: агентство «Минск-Новости»

К примеру, предлагают каждый сегмент стены покрасить различными красками так, чтобы визуально создать мозаичную картину или узор. Можно нанести абстрактный графический рисунок, который зрительно сломает скучное однообразие длинной серой стены. Еще предлагают каждый блок здания обозначить нарисованными в разных стилях номерами. Последний вариант сыграет роль и навигатора, когда встречу можно будет назначать у конкретного номера подъезда.

Еще есть идея нижнюю часть здания отдать уличным художникам и граффитистам. Если рисунок будет плох, его легко заменят новым.

На набережной Свислочи также предлагают сделать скейт-парки и баскетбольную площадку, поле для петанка, места для кросс-фита, йоги и медитации, площадку для проведения различных мероприятий и террасы, детский городок и художественные инсталляции.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Инициаторы преображения считают, что в результате город получит новое уютное место для отдыха горожан и для проведения различных мероприятий при небольших затратах из городского бюджета. Далее можно обустроить саму набережную, организовать спуски к реке, а со временем здесь может появиться общественный город с лодочной станцией или открытым кинотеатром.

К идее предпринимателей глава администрации Ленинского района отнесся с интересом. Петр Шостак считает, что такой проект имеет право на жизнь, и поддерживает стремление жителей города сделать уголок района уютным и полезным.