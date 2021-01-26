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Рыбак из Слонима поймал в затоке Щары гигантскую щуку. Только посмотрите на его улов!

26.01.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На затоке Щары слонимский рыбак в прошедшие выходные поймал щуку весом 13,2 кг. Об удачном улове рассказывает «Слонимская газета».


Длина пойманного трофея — 115 см. Тянули из воды щуку три человека.


Напомним, недавно гигантскую щуку поймал гродненец: вес его трофея был 13,8 кг.

Таких рыбин белорусские рыбаки давно не видели. Недавно мы писали о том, что гомельчанин поймал в Днепре гигантскую щуку — но она весила на полтора килограмма меньше этой. Щука больше весом в последнее время попалась разве что жителю Круглого в августе прошлого года: он поймал в реке Друть рыбу в 17,9 кг, длина от носа до хвоста — 1 метр 18 сантиметров.

 
 
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Длина пойманного трофея - 115 см. Тянули из воды щуку три человека.
 
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