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Рыбак из Слонима поймал в затоке Щары гигантскую щуку. Только посмотрите на его улов!
26.01.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На затоке Щары слонимский рыбак в прошедшие выходные поймал щуку весом 13,2 кг. Об удачном улове
Длина пойманного трофея — 115 см. Тянули из воды щуку три человека.
Напомним, недавно гигантскую щуку поймал гродненец: вес его трофея был 13,8 кг.
Таких рыбин белорусские рыбаки давно не видели. Недавно мы писали о том, что гомельчанин
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Длина пойманного трофея - 115 см. Тянули из воды щуку три человека.
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