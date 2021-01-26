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Министр связи и информатизации Беларуси: Биометрический паспорт будет выполнять функции старого паспорта

26.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Константин Шульган, Министр связи и информатизации Беларуси: "Если вы хотите, чтобы ваш старый паспорт оставался рабочим, не хотите получать электронные услуги, а хотите оставить все как есть, среди наших граждан найдутся и такие, то надо найти, как сделать это возможным. Речь идет о том, что биометрический паспорт будет выполнять функции старого паспорта. Сейчас мы будем прорабатывать возможность, чтобы выдавать новый паспорт, где есть биометрический чип, который используется в паспорте для выезда за границу, но чтобы он был юридически значимым и внутри страны".
 
 
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Константин Шульган, Министр связи и информатизации Беларуси: "Если вы хотите, чтобы ваш старый паспорт оставался рабочим, не хотите получать электронные услуги, а...
 
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