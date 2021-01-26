Ученые-аграрии накануне Дня науки подводят итоги 2020 года

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Десятки новых сортов зерновых, овощей и других культур. Ученые-аграрии накануне Дня науки подводят итоги прошлого года. Это и новинки моркови или лука, которые заинтересуют всех. А вот гибриды озимой ржи вошли в топ-10 самых значительных результатов Академии наук за 2020-й.

Алексей Кондратенко побывал в Самохваловичах и Жодино и встретился с теми, кто формирует пищевое разнообразие нашей страны.

На импровизированной мини-выставке в Самохваловичах далеко не все разнообразия Института огородничества Академии наук. Зима все-таки. Здесь и перспективный пастернак сорта "Барин", и свекла "Слава", а также морковь "Лявоніха". Скоро компанию ей составит и "Вулкан". Урожайность этого сорта - 85 тонн моркови с гектара.

Андрей Чайковский, директор Института огородничества НАН Беларуси: "Характеризуется вкусной мякотью, может использоваться как в сыром виде, так и для переработки на детское питание. Нашими селекционерами создан и передан на государственные испытания первый отечественный гибрид лука репчатого "Тутэйшы". Масса луковицы - 150 граммов, урожайность 77 центнеров с гектара, он хорошо вызревает в полевых условиях".

Переезжаем в Жодино. В копилке НПЦ Академии наук по земледелию за прошедший год - 22 новых сорта. Это, например, пшеница, рожь и даже горчица. Многими новинками интересуются не только сельхозорганизации Беларуси, соседних стран, но также Китая.

Федор Привалов, гендиректор НПЦ по земледелию НАН Беларуси: "Мы работаем с Харбином, и там около 100 наших сортов испытываются. Мы туда ездим, и наша продукция очень ценится. 37 регионов России тоже работают с нашими сортами. На Украине, сейчас усиленно Казахстан у нас берет пшеницу ячмень, люпин и т.д.".

Сегодня ученые из Жодино проводят селекцию более 40 сельскохозяйственных культур. Которыми, кстати, засевают 80 % посевных земель нашей страны. Благодаря специальным условиям и микроклимату, работы проводят круглый год.

В фитотронно-тепличном комплексе можно найти, например, цветущий рапс. Вообще при плюс 20-ти и постоянном освещении одинаково комфортно и яровым, и озимым. Среди последних, кстати, особое внимание - гибридам озимой ржи. Это актуальная разработка ученых.

Станислав Гордей, заведующий отделом НПЦ по земледелию НАН Беларуси: "Во-первых, это более высокая урожайность, это более высокие хлебопекарные качества. Гибридная рожь используется в хлебопечении и алкогольной промышленности. Более высокая адаптивность и приспособленность к окружающей среде".

Команда из 12 ученых НПЦ по земледелию сохраняет традиции и делает более продукционной культуру, из которой пекут такие любимые сорта хлеба, как "Нарочанский" или "Бородинский".

Эрома Урбан, заместитель гендиректора НПЦ по земледелию НАН Беларуси: "В настоящее время в государственных испытаниях находится наш новый гибрид. Это гибрид нового поколения "БелГи". И за два года он показал урожайность 74 центнера с гектара. Это хороший показатель, тем более что наиболее распространенный сорт ржи он превзошел на 18 центнеров с гектара".

2021-й станет для жодинских ученых юбилейным. Равно 15 лет назад из разных институтов образовался научно-практический центр по земледелию. Структура, которая вносит большой вклад в развитие всего сельского хозяйства.