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Сегодня дождь резко сменится метелицей, возможны снежные заносы и гололедица на дорогах

26.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Утренний дождь в столице в эти минуты сменяется метелицей. Такая контрастная погода сегодня в Минске и области приносит неудобства водителям и пешеходам. Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Во многих районах порывы будут достигать 20 метров в секунду. Ближе к вечеру вообще ожидается метель и понижение температуры воздуха до минус 1.

В столице коммунальные службы срочно начинают противогололедную обработку дорог. А сотрудники МЧС и Госавтоинспекции в свою очередь предупреждают о возникновении снежных заносов и гололедицы на дорогах и советуют водителям во второй половине дня по возможности отказаться от поездок на далекие расстояния. Если ненастье все же застало в дороге, надо выбирать безопасную скорость, сохранять дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам в свою очередь тоже надо быть осторожными. Пересекать проезжую часть только в установленных правилами местах. При этом не спешить и всегда смотреть по сторонам. А в темное время суток защищать себя фликерами.

 
Теги: Минск
 
 
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Утренний дождь в столице в эти минуты сменяется метелицей. Такая контрастная погода сегодня в Минске и области приносит неудобства водителям и пешеходам. Из-за...
 
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