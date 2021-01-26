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Образовательный центр безопасности МЧС открылся в Минске

26.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в столице открылся образовательный центр безопасности МЧС. Красную ленточку перерезали Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и мэр Минска Владимир Кухарев. Главная задача площадки - научить людей, как действовать и защитить себя в чрезвычайных ситуациях. Это и пожары, и непогода, ДТП, экологические катастрофы. Всего более 30 локаций, где обучение проходит в форме развлекательной игры. Людей погружают в условия, которые имитируют чрезвычайную ситуацию. У человека повышается эмоциональное восприятие, материал усваивается лучше. В центре применяют тренажеры и симуляторы виртуальной реальности.

Планируется, что с 1 февраля сюда придут первые посетители. Всего в стране создано 8 территориальных центров. За 5 лет там прошли обучение более 220 тысяч человек. Есть результат - число погибших детей во время ЧП снизилось в 6 раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в столице открылся образовательный центр безопасности МЧС. Красную ленточку перерезали Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Министр по...
 
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