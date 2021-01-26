Источник материала: БT

Снегопад продолжается более суток в Гродно. Там выпала практически декадная норма осадков. В городе и окрестностях упавшие деревья повредили автомобили и линии электропередачи. Без света оставались 20 частных домов, а также садоводческое товарищество. Для ликвидации последствий привлечены энергетики, работники ГАИ, ЖКХ и дорожных служб. В уборке улиц задействованы более полусотни единиц техники и около 160 дворников.

Наталия Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "Спасатели нашей области более 40 раз за сутки выезжали на оказание помощи, связанной с распиловкой и уборкой упавших деревьев на дороги, а так же автомобили. Оказывали помощь в буксировке. В связи с осадками и ветром возможно дальнейшее ухудшение видимости, обрывы линий электропередач и снежные заносы".

По прогнозам синоптиков, снег в Гродно будет идти еще не менее суток. Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке. В Бресте за сутки выпало полторы декадной нормы осадков. В эти минуты метель началась и в столице.