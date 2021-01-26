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Продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности
26.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад, а также Витебская отдельная воздушно-десантная бригада приведены в высшую степень боевой готовности. После выполнения всех подготовительных мероприятий военнослужащие на своей технике совершают марши в назначенные районы. Затем им предстоит в течение нескольких суток выполнить контрольные стрельбы из разных видов вооружения в различное время суток. В Вооруженных Силах продолжается объявленная накануне проверка боевой и мобилизационной готовности.
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Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад, а также Витебская отдельная воздушно-десантная бригада приведены в высшую степень боевой готовности....
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