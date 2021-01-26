Введение санкций ЕС не отвечает требованиям трудящихся Беларуси

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Экономический шантаж и нарушение прав тысяч людей - так расценивают решение о введение экономических санкций работники белорусских предприятий. Свою позицию они выразили в коллективном открытом письме к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран. В обращении подчеркивается, что введение санкций не отвечает требованием трудящихся Беларуси, как это преподносится представителями из-за рубежа.

Елена Манкевич, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси: "Подготовлено открытое письмо, под которым может подписаться любой житель нашей страны, которого этот вопрос волнует, где говорится о том, что люди хотят работать, что это не их позиция о том, чтобы их предприятия закрывались. Что если это произойдет, то они утратят свой источник заработка. Они не смогут обеспечивать свои семьи. Кроме того, европейские политики, по всей видимости, не знают, что в нашей стране именно из бюджета финансируется и здравоохранение, и образование, они у нас бесплатные. А санкции, кроме того что бьют по предприятиям, они еще бьют и по бюджетной сфере. Люди могут лишиться и этого. В итоге могут пострадать не только работающие чины профсоюзов, но и пенсионеры, и малоимущие граждане".

Зарубежные профсоюзы выступают против решения ЕС о введение санкций в отношении белорусских предприятий. Заявление о недопустимости санкционной политики приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников наших предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.