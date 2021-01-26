Проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Витебской области

Источник материала: БT

Строительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство - проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили на собрании участников ВНС от Витебской области. Пристальное внимание - развитию регионов. Так, в Витебской области в ближайшие 5 лет планируют построить завод по производству электродов, освоить выпуск инновационных ветпрепаратов, создать крупные деревообрабатывающие производства. До 25 года в стране должны появиться 12 межрегиональных центров оказания специализированной медпомощи, 2 из них - на севере страны.

Александр Войтенков, директор конструкторского бюро "Дисплей": "Мы - представители народа, которые знают, куда двигаться. А двигаться надо очень прагматично. Главный ресурс наш - люди. Инженеры, менеджеры, рабочие. Все должны вместе работать".

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Программа социально-экономического развития опубликована в печати. Она направлена на улучшение благосостояния наших людей, стабильность, мир, спокойствие. И программа достаточно амбициозная, но вместе с тем, она реалистичная. Потому что определены приоритеты".

Внести предложения о развитии страны белорусам предложили на диалоговых площадках и в общественных приемных - они показали свою эффективность. Инициативы, которые озвучили жители Витебской области, касаются молодежной политики, патриотического воспитания, а также развития небольших населенных пунктов и создания комфортных условий для молодых семей.