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Сергей Михеев: В Москве ничего нового не произошло. Это продолжение все той же геополитической борьбы
26.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСергей Михеев, политолог: "В Москве ничего нового не произошло. Это продолжение все той же геополитической борьбы. У себя в Америке, они осуждают всяческие митинги и демонстрации, а здесь американское посольство пыталось помогать и направлять всех этих протестующих. Все ложь и двойные стандарты. Борьба продолжается. На Россию сильное внешнее давление. Хотят столкнуть Россию и Беларусь и заставить их воевать".
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Сергей Михеев: В Москве ничего нового не произошло. Это продолжение все той же геополитической борьбы
Сергей Михеев, политолог: "В Москве ничего нового не произошло. Это продолжение все той же геополитической борьбы. У себя в Америке, они осуждают всяческие митинги и...
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