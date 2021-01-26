Amnesty International предоставит документы о пытках в отношении мирных белорусов

Amnesty International приглашает журналистов и экспертов в области прав человека на онлайн-презентацию и обсуждение доклада "Беларусь: «Вы не люди». Гарантированная государством безнаказанность и беспрецедентное милицейское насилие в отношении мирных протестующих".

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Презентация состоится на платформе Skype по следующей ссылке: https://join.skype.com/oNTH0cds13TS



27 января 2021 г. Начало в 13:00.

В пресс-конференции примут участие:

Олег Козловский , исследователь Amnesty International, автор доклада

, исследователь Amnesty International, автор доклада Валентин Стефанович , заместитель руководителя правозащитного центра «Весна» (Беларусь)

, заместитель руководителя правозащитного центра «Весна» (Беларусь) Яна Гончарова , специалистка по коммуникациям Human Constanta (Беларусь)

, специалистка по коммуникациям Human Constanta (Беларусь) Татьяна Мовшевич, ассистент по исследованиям и кампаниям Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии

Модератор - Наталья Звягина, директор представительства Amnesty International в Российской Федерации.



В публикуемом докладе Amnesty International приводит документальные свидетельства того, как мирных демонстрантов массово арестовывали и подвергали пыткам, раздевали догола, безжалостно избивали, заставляли находиться в согнутом или стоячем положении на протяжении долгого времени, лишали еды, питьевой воды или медицинской помощи на протяжении нескольких дней.

Организация приходит к выводу, что белорусские правоохранительная и судебная системы пренебрегают своими обязанностями по расследованию нарушений прав человека, установлению виновных и привлечению их к справедливому судебному разбирательству, а потому настоятельно требуются принятие или создание международных механизмов расследования и судебного преследования нарушителей прав человека в Беларуси.

Публикацией доклада Amnesty International начинает глобальную кампанию солидарности с народом Беларуси. Дважды в месяц организация будет представлять свои выводы о масштабах политически мотивированных преследований в отношении различных групп.

Все десять миллионов сторонников Amnesty International по всему миру получал приглашение присоединиться к кампании под лозунгом #standwithbelarus и продемонстрировать свою солидарность, используя подготовленные движением решения, визуальным лейтмотивом кампании станут цветы.

Фото REUTERS