|
Amnesty International предоставит документы о пытках в отношении мирных белорусов
26.01.2021 17:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Amnesty International приглашает журналистов и экспертов в области прав человека на онлайн-презентацию и обсуждение доклада "Беларусь: «Вы не люди». Гарантированная государством безнаказанность и беспрецедентное милицейское насилие в отношении мирных протестующих".
Об этом
Презентация состоится на платформе Skype по следующей ссылке:
В пресс-конференции примут участие:
Модератор - Наталья Звягина, директор представительства Amnesty International в Российской Федерации.
Организация приходит к выводу, что белорусские правоохранительная и судебная системы пренебрегают своими обязанностями по расследованию нарушений прав человека, установлению виновных и привлечению их к справедливому судебному разбирательству, а потому настоятельно требуются принятие или создание международных механизмов расследования и судебного преследования нарушителей прав человека в Беларуси.
Публикацией доклада Amnesty International начинает глобальную кампанию солидарности с народом Беларуси. Дважды в месяц организация будет представлять свои выводы о масштабах политически мотивированных преследований в отношении различных групп.
Все десять миллионов сторонников Amnesty International по всему миру получал приглашение присоединиться к кампании под лозунгом #standwithbelarus и продемонстрировать свою солидарность, используя подготовленные движением решения, визуальным лейтмотивом кампании станут цветы.
Фото REUTERS
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Amnesty International приглашает журналистов и экспертов в области прав человека на онлайн-презентацию и обсуждение доклада "Беларусь: «Вы не люди». Гарантированная...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)