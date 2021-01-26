«Якобы за продажу незарегистрированной символики». Силовики заинтересовались точкой «Мой модны кут»

Источник материала: Tut.by

Сегодня силовики задержали жену предпринимателя Валерия Есипенка, у которого магазин «Мой модны кут» в торговом центре «Московско-Венский». Там продают сувениры с национальным колоритом.



Фото: yandex.by

— Алена пока задержана, как мне сказали. Якобы ищут меня. Не знаю, при чем там жена — она там никто, даже не продавец. Не представляю, за что ее нужно было задерживать. Я отъехал давать показания в ОБЭП, а в это время ее забрали — якобы за продажу незарегистрированной символики, как услышали люди, — сказал предприниматель Валерий Есипенок, который владеет магазином «Мой модны кут».

Он находится на свободе.

Вчера появлялась информация о проверках в этом же магазине. Валерий Есипенок подтвердил, что 25 января приходили из МЧС с проверкой, но, по его словам, с ним обходились вежливо.