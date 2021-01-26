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Воскресенский обнародовал список людей для амнистии. Там есть Тихановский и Колесникова
26.01.2021 18:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.
Составить такой список предложил ранее Юрий Воскресенский. «Если будет возможность выступить перед делегатами, я буду просить их поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности», -
Список по состоянию на 26 января
Включен в список и сам Юрий Воскресенский.
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Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.
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