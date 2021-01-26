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Воскресенский обнародовал список людей для амнистии. Там есть Тихановский и Колесникова

26.01.2021 18:17 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.

Составить такой список предложил ранее Юрий Воскресенский. «Если будет возможность выступить перед делегатами, я буду просить их поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности», - сказал он изданию Onliner.

Список по состоянию на 26 января включает 213 человек. В их числе:

  • Виктор Бабарико
  • Эдуард Бабарико
  • Мария Колесникова
  • Максим Знак
  • Сергей Тихановский
  • Екатерина Андреева
  • Екатерина Борисевич
  • Дарья Чульцов
  • Лилия Власова
  • Алана Гебремариам
  • Игорь Лосик
  • Илья Салей
  • Павел Северинец
  • Николай Статкевич
  • Алла Шарко
  • Евгений Афнагель
  • Юлия Слуцкая и другие.

Включен в список и сам Юрий Воскресенский.

 
 
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Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.
 
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