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В лесу под Толочином милиция нашла вора-рецидивиста. Он жил отшельником в подвале
26.01.2021 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В лесу в Толочинском районе милиция задержала 54-летнего вора-рецидивиста. Мужчина жил там в заброшенном подвале,
На счету подозреваемого — 9 краж и разбойное нападение на одинокого пенсионера, которое произошло еще в прошлом году.
После совершения преступлений мужчина жил в лесах Толочинского района. Умел настолько маскировать свое временное жилище, что о нем не знали ни местные жители, ни работники лесхозов.
После очередной кражи мужчина снова скрылся в лесу. На этот раз приспособил под жилье заброшенный подвал. Он был так обескуражен появлением милиционеров, что даже не стал убегать, отмечают в УВД.
Возбуждено несколько уголовных дел.
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После совершения преступлений мужчина жил в лесах Толочинского района. Умел настолько маскировать свое временное жилище, что о нем не знали ни местные жители, ни...
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