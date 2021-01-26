В лесу под Толочином милиция нашла вора-рецидивиста. Он жил отшельником в подвале

Источник материала: Tut.by

В лесу в Толочинском районе милиция задержала 54-летнего вора-рецидивиста. Мужчина жил там в заброшенном подвале, сообщает УВД.





На счету подозреваемого — 9 краж и разбойное нападение на одинокого пенсионера, которое произошло еще в прошлом году.

После совершения преступлений мужчина жил в лесах Толочинского района. Умел настолько маскировать свое временное жилище, что о нем не знали ни местные жители, ни работники лесхозов.

После очередной кражи мужчина снова скрылся в лесу. На этот раз приспособил под жилье заброшенный подвал. Он был так обескуражен появлением милиционеров, что даже не стал убегать, отмечают в УВД.

Возбуждено несколько уголовных дел.