Источник материала: БT

Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан. Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 30 января.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.

А на вопросы жителей центрального региона ответит заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.