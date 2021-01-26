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Прогноз погоды на 27 января
26.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковскую область России.
27 января (среда) ночью и утром на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.
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Погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковскую область России. 27 января (среда) ночью...
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