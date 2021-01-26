Прогноз погоды на 27 января

Источник материала: БT

Погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с территории Беларуси на Псковскую область России.

27 января (среда) ночью и утром на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.