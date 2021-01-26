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Головченко: рассчитываем на восстановление пассажирского сообщения с РФ

26.01.2021 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Принятые в Беларуси и России меры против распространения COVID-19 позволяют рассчитывать на полноценное восстановление пассажирского сообщения между двумя странами, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Сегодня в Москве он провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас количество авиарейсов между двумя странами сокращено, отменены все пассажирские жд-поезда.
 
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