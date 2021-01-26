|
Головченко: рассчитываем на восстановление пассажирского сообщения с РФ
26.01.2021 19:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Принятые в Беларуси и России меры против распространения COVID-19 позволяют рассчитывать на полноценное восстановление пассажирского сообщения между двумя странами, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.
Сегодня в Москве он провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас количество авиарейсов между двумя странами сокращено, отменены все пассажирские жд-поезда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)