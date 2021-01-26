В Бобруйске к году тюрьмы приговорили активиста стачкома «Белшины» - за нарушение надзора

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске судья Антон Дудаль приговорил к одному году лишения свободы в колонии строго режима активиста забастовки на ОАО «Белшина» Виталия Красницкого. Красницкого судили по ст. 421 УК и признали виновным в несоблюдении требований превентивного надзора.



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Виталий Красницкий был одним из активистов стачкома «Белшины», который 19 августа объявил забастовку, а позже был уволен за прогулы, хотя и утверждает: о поездке в Минск 20 августа заранее уведомил своего начальника и получил согласие на отгул. Однако в итоге его заявление не было подписано, а через несколько дней молодому человеку сообщили, что с 18 сентября он на «Белшине» не работает. У начальника цеха завода массовых шин Виктора Трофимова — своя версия случившегося.

Позже Красницкий отбывал административный арест за участие в четырех незаконных массовых мероприятиях и провел в изоляторе временного содержания более 50 суток. Его также оштрафовали на 1215 рублей.

После отбывания ареста за административные дела, как рассказал Красницкий, за ним установили надзор, «так как после предыдущего наказания не прошло 2 года». Речь идет о том, что у Красницкого до августа 2020-го уже было несколько судимостей, в том числе за хулиганство. И с момента его выхода на свободу после последнего отбывания срока по уголовной статье прошло менее 2 месяцев, как его признали виновным в административном правонарушении — участии в несанкционированном мероприятии.

По условиям надзора Красницкому надлежало находиться дома с 10 вечера до 6 утра. По словам Красницкого, он нарушил режим — опаздывал на 15, 40 минут. Его строго контролировали и в итоге привлекли за нарушение режима надзора по уголовной статье, так как по административной за это же нарушение его уже дважды привлекали в 2020 году.