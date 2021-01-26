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В Бобруйске к году тюрьмы приговорили активиста стачкома «Белшины» - за нарушение надзора
26.01.2021 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске судья Антон Дудаль приговорил к одному году лишения свободы в колонии строго режима активиста забастовки на ОАО «Белшина» Виталия Красницкого. Красницкого судили по ст. 421 УК и признали виновным в несоблюдении требований превентивного надзора.
Виталий Красницкий был одним из активистов стачкома «Белшины», который 19 августа объявил забастовку, а позже был уволен за прогулы, хотя и утверждает: о поездке в Минск 20 августа заранее уведомил своего начальника и получил согласие на отгул. Однако в итоге его заявление не было подписано, а через несколько дней молодому человеку сообщили, что с 18 сентября он на «Белшине» не работает. У начальника цеха завода массовых шин Виктора Трофимова —
Позже Красницкий
После отбывания ареста за административные дела, как рассказал Красницкий, за ним установили надзор, «так как после предыдущего наказания не прошло 2 года». Речь идет о том, что у Красницкого до августа 2020-го уже было несколько судимостей, в том числе за хулиганство. И с момента его выхода на свободу после последнего отбывания срока по уголовной статье прошло менее 2 месяцев, как его признали виновным в административном правонарушении — участии в несанкционированном мероприятии.
По условиям надзора Красницкому надлежало находиться дома с 10 вечера до 6 утра. По словам Красницкого, он нарушил режим — опаздывал на 15, 40 минут. Его строго контролировали и в итоге привлекли за нарушение режима надзора по уголовной статье, так как по административной за это же нарушение его уже дважды привлекали в 2020 году.
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Красницкого судили по ст. 421 УК и признали виновным в несоблюдении требований превентивного надзора.
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