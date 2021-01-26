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Сугробы, метель и монохром. Смотрите, как Брест и Гродно накрыло сильным снегопадом

26.01.2021 20:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненскую и Брестскую области накрыло сильным снегопадом, который принес южный циклон Ларс. В Гродно снег идет уже почти сутки, им завалило дворы и дороги, на подъемах образовался лед. Уже второй день областной центр стоит в 10-балльных пробках. Гродненцы говорят, что здесь давно не было такого снегопада.


Метель и снегопад добавили проблем городским службам и осложнили дорожную обстановку в Бресте и в Гродно, где на уборку улиц вышло, как сообщает Гродненская Госавтоинспекция пять организованных колонн снегоуборочной техники, которую сопровождают патрульные машины. Остальная спецтехника работает индивидуально. Снег не прекращается, а значит коммунальники продолжают работать.


Гродненцы говорят, что такого снегопада в городе не было очень давно, а областной центр сейчас превратился в настоящую зимнюю и заснеженную сказку. Сложные, конечно, погодные условия, но посмотрите, как красиво.


Кстати, гродненские спасатели ранее сообщали, что в регионе за прошедшие сутки из-за обильных снегопадов упали 16 деревьев, 3 из них рухнули на автомобили и повредили их. Периодически нарушалось электроснабжение 31 населенного пункта в Гродненской области.


Поскольку снежная погода сохраняется, спасатели рекомендуют гродненцам обратить внимание на парковку своих автомобиль: из-за налипшего снега возможно падение больших веток и стволов деревьев.

Брестские спасатели предупреждают, что и 27 января на большей территории региона будет ветрено и снежно. В общем в середине неделе и на большей части территории страны, как сообщают синоптики, сохранятся сложные погодные условия: будет снежно и ветрено.


В Бресте памятник Ленину оказался в снежной шубе. Фото: TUT.BY






Брест. Фото: TUT.BY




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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Гродненскую и Брестскую области накрыло сильным снегопадом, который принес южный циклон «Ларс». В Гродно снег идет уже почти сутки, им завалило дворы и дороги, на...
 
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