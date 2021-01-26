Сегодня на снегу затоптали слово «Жыве». А как еще в Минске боролись с буквами и флагами?

Источник материала: Tut.by

Сегодня кто-то вытоптал на снегу слово «Жыве» в одном из районов Минска. Спустя время ее уже старательно затаптывали неизвестные. Чем не повод вспомнить другие забавные (и странные) видео, на которых — борьба коммунальников (и не только) с флагами и буквами? Держите подборку.

Новая история. Вытоптали — затоптали

Надпись «Жыве» вытоптали на снегу в минской Курасовщине. Выглядела она вот так.





Спустя какое-то время на место пришли неизвестные, и по принципу «клин клином вышибают» стали затаптывать надпись. Сложно понять, какой негативный подтекст имело обычное слово из четырех букв.

Возможно, занимался нелегким делом не один человек: на видео видно, как тот, кто сражался с надписью, подходит к другим людям в спецовках.

А какие еще были странные истории?

Эту историю вы наверняка помните. В октябре в центре Минска на одном из балконов то и дело появлялся бело-красно-белый флаг. Боролись с ним в том числе комичным способом: коммунальник вылавливал БЧБ-полотно удочкой.

Иногда с балконов снимали белые полотна с надписью «Это не флаг». Тогда объясняли просто: на балконах вообще ничего висеть не должно. Сейчас, возможно, такое полотно и вовсе бы посчитали «несанкционированным пикетом».

Домикам для уток тоже опасно быть красно-белыми. В Уручье была история, как коммунальники под присмотром милиции пытались справиться с одним таким.

Способ выбрали небезопасный: рабочий плавал к домику на автомобильной камере. Видео получилось атмосферным — с водоемом и криками уток.

Впрочем, плавали к флагам и на резиновых лодках. Иногда это выглядело как танец.

А вот так пытались достать красно-белые кораблики из воды в Сухарево.

Иногда борьба сводилась к тому, чтобы добавить к красному и белому немного зеленого цвета. Таких историй было много, но тут мы собираем именно видео, поэтому вот вам скамейки на Шаранговича.

И активная минчанка в Уручье, которая рисовала что-то зеленой краской на красно-белом драконе.

Бывало, что у хозяев получалось снять флаг быстрее, чем у работников специальных служб.

Вспомним и о радикальных мерах. Вот так сжигали мурал с гербом «Погоня».

Когда флаг было неудобно снимать, спиливали ветки деревьев. Такая ситуация тоже попала на видео. Интересно, было ли разрешение на обрезку дерева от «Зеленстроя»?

Были и неожиданные ходы. Вот так военные в районе «Института культуры» стали в цепь солидарности с красно-зелеными флагами впереди людей с бело-красно-белыми. Последние поблагодарили за поддержку.

Но главное — не рубить лед, на котором стоишь. Потому что такое тоже бывало!