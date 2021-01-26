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Мотострелки и десантники выдвинулись в районы проведения стрельб

26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отработать четкий план действий в различных ситуациях и  условиях  предстоит в эти дни и Вооруженным силам. 

Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад, а также Витебская отдельная воздушно-десантная бригада приведены в высшую степень боевой готовности. После выполнения всех подготовительных мероприятий военнослужащие на своей технике совершают марши в назначенные районы. Затем им предстоит  выполнить контрольные стрельбы из разных видов вооружения в различное время суток. Таким образом в Вооруженных силах продолжается объявленная накануне проверка боевой и мобилизационной готовности.

 
 
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Отработать четкий план действий в различных ситуациях и  условиях  предстоит в эти дни и Вооруженным силам.  Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных...
 
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