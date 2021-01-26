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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мотострелки и десантники выдвинулись в районы проведения стрельб Отработать четкий план действий в различных ситуациях и условиях предстоит в эти дни и Вооруженным силам. Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных...

Отработать четкий план действий в различных ситуациях и условиях предстоит в эти дни и Вооруженным силам.Подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад, а также Витебская отдельная воздушно-десантная бригада приведены в высшую степень боевой готовности. После выполнения всех подготовительных мероприятий военнослужащие на своей технике совершают марши в назначенные районы. Затем им предстоит выполнить контрольные стрельбы из разных видов вооружения в различное время суток. Таким образом в Вооруженных силах продолжается объявленная накануне проверка боевой и мобилизационной готовности.