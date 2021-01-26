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Н. Азаров: Большинство украинцев "жалеют о победе майдана, но время отмотать назад невозможно"
26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакое мнение неоднократно высказывал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. К сожалению, мы видим - как сейчас отдельные украінские политики разрушают отношения двух братских народов, но несмотря на это белорусы всегда готовы подставить плечо.
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Такое мнение неоднократно высказывал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. К сожалению, мы видим - как сейчас отдельные украінские политики разрушают...
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