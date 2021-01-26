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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Недетская агрессия сторонников Навального. Фейки и кричалки. Как раскачали Россию И будто дежавю для нас сейчас события, которые разворачиваются в соседней России. Здесь, кстати, всплывают все новые подробности дела оппозиционного блогера...

И будто дежавю для нас сейчас события, которые разворачиваются в соседней России. Здесь, кстати, всплывают все новые подробности дела оппозиционного блогера Алексея Навального. Как выяснилось, он неоднократно нарушал закон, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах.И как фигура Навальный нужен западным странам для дестабилизации обстановки в России. Причем, делается это руками молодежи и подростков, для которых поход на митинг превратился в настоящий челлендж. Но за их спинами вовсе недетская агрессия. Насколько методично раскачивают молодежь и чему Россия может поучиться у Беларуси, рассуждала