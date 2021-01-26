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Оборванные линии электропередачи, упавшие деревья, поврежденные автомобили. В Беларусь пришел снежный циклон "Ларс"

26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на данный момент без электричества  остались 284 населенных пункта. 190 из них - в Брестской области. МЧС с самого утра предупреждало о снежных заносах, а коммунальным службам было поручено оперативно принять меры по  обработке  улиц против гололеда. В усиленном режиме работают и гродненские коммунальщики. Усложнилась ситуация на дорогах.

В областном центре за сутки  произошли 24 аварии. Юрий Карнелович с подробностями. 

В Гродно снег идет уже больше суток. Циклон "Ларс" практически остановил движение в городе, на региональных трассах водителям пришлось сложнее всего. Снегоуборочная техника и сейчас работает в усиленном режиме.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Чтобы расчистить город, задействовано около 60 снегоуборочных машин, работают 160 дворников. Еще ночью, когда интенсивность движения снизилась, было сформировано 6 колонн спецтехники, которые в сопровождении ГАИ работали на улицах Гродно.

Юрий Кучинский, замдиректора ГГУПП "Спецавтохозяйство": "В утренние часы произошла смена экипажей. Добавилась еще техника сторонних организаций. В соответствии с решением Гродненского горисполкома в случае таких ненастных погодных условий предусмотрено, что порядка 30 организаций города Гродно выделяют дополнительно свою технику".

Всплеск ДТП в Гродно

Циклон добавил проблем и автолюбителям. Поток движения снизился, на дорогах образовались заторы. 

На пригородных трассах водители, не справившись с управлением, оказывались в кювете. В Гродно за сутки зарегистрировано больше двух десятков  ДТП.

Алексей Аниськевич, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома: "За минувшие сутки в нашем городе произошло 24 ДТП. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Сопровождается снегоуборочная техника и оказывается посильная помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дороге".

Упавшие ветки и деревья повредили автомобили

Деревья не выдерживали тяжести снега, зафиксированы случаи падения на проезжую часть и на автомобили. 

Наталия Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси: "Спасатели нашей области более 40 раз за сутки выезжали на оказание помощи, связанной с распиловкой и уборкой упавших деревьев на дороги, а также автомобили. Оказывали помощь в буксировке".

Циклон "Ларс" принес в Беларусь сильные снегопады

В усиленном режиме работают и энергетики. В стране без электричества остались жители 284 населенных пунктов. 190 из них - в Брестской области. 

Подключились к уборке снега и брестские коммунальщики. На улицы областного центра вышли 26 пескоразбрасывателей, тракторы и погрузчики. Обращались люди с просьбой убрать и поваленные деревья. Все устранялось оперативно.

В Бресте выпало полторы декадные нормы осадков

К слову, в Брестской области выпало от 9 до 16 мм осадков.  Больше всего в Высоком Каменецкого района.  В областном центре 18 мм. Это полторы декадные нормы.

Светлана Жогальская, начальник отдела филиала "Брестоблгидромет": "Завтра циклон уйдет, будут сильные снегопады и гололедица".

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится. ГАИ рекомендует в это время не планировать дальние поездки, в городе выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию на дороге. 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Беларуси на данный момент без электричества  остались 284 населенных пункта. 190 из них - в Брестской области. МЧС с самого утра предупреждало о снежных заносах, а...
 
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