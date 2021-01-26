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Одним из приоритетов программы развития на ближайшие пять лет является счастливая семья
26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИменно человеческий капитал - самое ценное, что есть у страны. Так, за последнее время уровень жизни существенно вырос. Здесь и качество образования и медицины, и возможность строительства жилья для тех, кто в нем нуждается. Эта тема, кстати, особенно актуальна для многодетных семей. В Беларуси их более ста тысяч. Впрочем, лучше цифр всегда говорят сами люди. О них репортаж Нины Можейко.
Вот он - первый снимок семьи. И хоть в кадре только один человечек, за пределами фото уже три я. Она - повар, он -водитель. Нужные людям оказались нужны и друг другу.
Два сына и две дочки. Рабочий день мамы четверых детей начинается в 7 утра. Разбудить, накормить, одеть, кого-то отправить в школу – здесь чем больше помощников, тем лучше. Правда, развернуться на 57 квадратных метрах сложновато. Нет простора и для кулинарных экспериментов среднего сына Тимура.
На этой кухне сложновато развернуться, потому что семья большая, каждый хочет помочь. В новой квартире уже будет побольше кухня - места хватит всем.
Жилплощадь увеличили почти вдвое. В новом, но обжитом районе с инфраструктурой. Ключи от трехкомнатной квартиры в доме номер 13 семья получит совсем скоро.
Субсидии оказались адресными во всех смыслах. Указ № 240 вышел несколько лет назад. Свои квадратные метры построили тысячи семей по всей стране. Особые условия для тех, у кого четверо детей - государство погашает субсудию на 100 %. Мечтать о таком, признаются, не могли. А ведь зря. Нужно просто внимательно вчитываться в буквы закона.
Сегодня в стране более 112 тысяч многодетных семей. Цифра каждый год растет, как и количество союзов, решившихся на больше, чем двое детей. Только в Минске этот показатель на 1 января 2021 года - 15 882. Некоторые даже перенимают традиции и продолжают династию. А вот и говорящая статистика: чаще всего решаются стать многодетными те, кто сам воспитывался в подобной семье. Естественно, таким людям помогает государство.
Демографический потенциал. Этот показатель напрямую зависит от уровня экономики страны. А это значит люди - самый важный капитал. Особенно, если он семейный. С начала действия одноименной программы прошло шесть лет. За это время за назначением семейного капитала обратились почти 77 тысяч пар с детьми. Эффект оказался ощутимым: за первые 4 года действия число семей, в которых родились третьи и последующие дети, увеличилось практически на 36 %.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "Можно было сейчас воспользоваться этим семейным капиталом, о котором много говорили, просили, чтобы его разморозили, потому что это виртуальные будем говорить деньги были - они вроде как есть, а вроде как и нет. Сделали все. Пожалуйста, пользуйтесь. Жилье, капитал - все льготы многодетным. У нас сейчас дети стоят во главе угла нашего государства".
В ближайшие пять лет бонусная система на госуровне будет только совершенствоваться. Расширится программа семейного капитала. Объемы строительства с господдержкой увеличатся. Кроме того, положение программы предусматривает возможность построить жилье в течение одного года с даты постановки на учет многодетных. Реальные действия, которые уже завтра улучшат нашу жизнь.
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Именно человеческий капитал - самое ценное, что есть у страны. Так, за последнее время уровень жизни существенно вырос. Здесь и качество образования и медицины, и...
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