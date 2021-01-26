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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предложения по стратегии развития страны продолжают поступать на диалоговых площадках Предложения по стратегии развития страны продолжают поступать, их озвучивают на диалоговых площадках. Такой разговор состоялся сегодня в Червене. Из участников (а...

Предложения по стратегии развития страны продолжают поступать, их озвучивают на диалоговых площадках.Из участников (а это около ста человек) учителя, медработники, представители сферы спорта и туризма. Многие - делегаты Всебелорусского народного собрания. Среди инициатив, к примеру, включить декретный отпуск по уходу за ребенком в трудовой стаж или пересмотреть банковские программы кредитования строительства жилья. Как отметили участники дискуссии, многие вопросы созвучны и главным тезисамДобавим, за последние три месяца только в Минской области прошло более 70 диалоговых площадок в разных форматах. Такую форму обсуждения общественно значимых вопросов и инициатив хотят сделать регулярной и после проведения Всебелорусского народного собрания.