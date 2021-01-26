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Предложения по стратегии развития страны продолжают поступать на диалоговых площадках

26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предложения по стратегии развития страны продолжают поступать, их озвучивают на диалоговых площадках. Такой разговор состоялся сегодня в Червене. Из участников (а это около ста человек) учителя, медработники, представители сферы спорта и туризма. Многие  - делегаты Всебелорусского народного собрания. Среди инициатив, к примеру, включить декретный отпуск по уходу за ребенком в трудовой стаж или пересмотреть банковские программы кредитования строительства жилья. Как отметили участники дискуссии, многие вопросы созвучны и главным тезисам Программы социально-экономического развития

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, модератор диалоговой площадки: "Важно, что проект новой Программы социально-экономического развития Беларуси в значительной степени учитывает эти предложения, которые поступали. Развитие семьи, ставка на IT-сектор. И главное - изменение модели "государство-общество - гражданин", создание модели "государство-партнер". И еще один важный момент: сбалансированное развитие регионов. Поскольку общая тенденция у нас на урбанизацию, уменьшение количества занятых в АПК, все это требует решения". 

Добавим, за последние три месяца только в Минской области прошло более 70 диалоговых площадок в разных форматах. Такую форму обсуждения общественно значимых вопросов и инициатив хотят сделать регулярной и после проведения Всебелорусского народного собрания. 

 
 
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Предложения по стратегии развития страны продолжают поступать, их озвучивают на диалоговых площадках. Такой разговор состоялся сегодня в Червене. Из участников (а...
 
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