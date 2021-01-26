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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши делегаты. Марина Адащик Мы сами вправе определять, как жить и развиваться дальше стране. Масштабный народный диалог соберет тысячи представителей, которых делегируют на форум трудовые...

Мы сами вправе определять, как жить и развиваться дальше стране. Масштабный народный диалог соберет тысячи представителей, которых делегируют на форум трудовые коллективы. Это люди абсолютно разных профессий и разных возрастов, но каждый из них точно знает, с чем приедет в столицу и что на сегодняшний день важно для тех, кого он представляет, и в целом для страны. Итак, знакомьтесь: директор щучинской школы № 1 Марина Адащик.