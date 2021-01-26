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Наши делегаты. Марина Адащик
26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы сами вправе определять, как жить и развиваться дальше стране. Масштабный народный диалог соберет тысячи представителей, которых делегируют на форум трудовые коллективы. Это люди абсолютно разных профессий и разных возрастов, но каждый из них точно знает, с чем приедет в столицу и что на сегодняшний день важно для тех, кого он представляет, и в целом для страны. Итак, знакомьтесь: директор щучинской школы № 1 Марина Адащик.
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Мы сами вправе определять, как жить и развиваться дальше стране. Масштабный народный диалог соберет тысячи представителей, которых делегируют на форум трудовые...
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