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Циклон "Ларс" добрался и до Минска

26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МЧС предупреждает о снежных заносах, а коммунальным службам поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке  улиц. 

Накануне в Гродненском регионе выпала практически декадная норма осадков.В городе и окрестностях упавшие деревья повредили автомобили и линии электропередачи. Для ликвидации последствий привлечены энергетики, сотрудники ГАИ, ЖКХ и дорожных служб. В уборке улиц задействованы более полусотни единиц техники и около 160 дворников.

Снежный "Ларс"

По прогнозам синоптиков, снег будет идти не менее суток.  Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке. 



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МЧС предупреждает о снежных заносах, а коммунальным службам поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке  улиц.  Накануне в Гродненском...
 
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