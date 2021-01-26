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Снежный "Ларс"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Циклон "Ларс" добрался и до Минска МЧС предупреждает о снежных заносах, а коммунальным службам поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке улиц. Накануне в Гродненском...

МЧС предупреждает о снежных заносах, а коммунальным службам поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке улиц.В городе и окрестностях упавшие деревья повредили автомобили и линии электропередачи. Для ликвидации последствий привлечены энергетики, сотрудники ГАИ, ЖКХ и дорожных служб. В уборке улиц задействованы более полусотни единиц техники и около 160 дворников.По прогнозам синоптиков, снег будет идти не менее суток. Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке.Смотрите также: