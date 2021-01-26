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Циклон "Ларс" добрался и до Минска
26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМЧС предупреждает о снежных заносах, а коммунальным службам поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке улиц.
Снежный "Ларс"По прогнозам синоптиков, снег будет идти не менее суток. Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать их расчистке.
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МЧС предупреждает о снежных заносах, а коммунальным службам поручено оперативно принять меры по противогололедной обработке улиц. Накануне в Гродненском...
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