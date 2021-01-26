|
Ответственность за угрозы в адрес милиционера
26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудник центра изоляции правонарушителей ГУВД получил на телефон в августе прошлого года СМС с угрозами.
Милиционер написал заявление о привлечении автора к уголовной ответственности. Вскоре личность мужчины была установлена – им оказался 30-летний житель Гродно. Cуд Московского района признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции.
Евгений Шапетько, начальник ЦИП МОБ ГУВД Мингорисполкома: "Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд также обязал его возместить моральный вред на общую сумму 1000 рублей. Со слов потерпевшего, денежные средства он потратит на приобретение необходимых товаров в ГУО «Детский дом № 3 г. Минска".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник центра изоляции правонарушителей ГУВД получил на телефон в августе прошлого года СМС с угрозами. Милиционер написал заявление о привлечении автора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)