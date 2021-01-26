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Ответственность за угрозы в адрес милиционера

26.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудник центра изоляции правонарушителей ГУВД получил на телефон в августе прошлого года СМС с угрозами. 

Милиционер написал заявление о привлечении автора к уголовной ответственности. Вскоре личность мужчины была установлена – им оказался 30-летний житель Гродно. Cуд Московского района признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции. 

Евгений Шапетько, начальник ЦИП МОБ ГУВД Мингорисполкома: "Обвиняемому назначили наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд также обязал его возместить моральный вред на общую сумму 1000 рублей. Со слов потерпевшего, денежные средства  он потратит на приобретение необходимых товаров в ГУО «Детский дом № 3 г. Минска".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудник центра изоляции правонарушителей ГУВД получил на телефон в августе прошлого года СМС с угрозами.  Милиционер написал заявление о привлечении автора...
 
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