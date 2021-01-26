Источник материала: БT

"Помощь" Литвы белорусам

Расследование в фактах

Декларировали бесплатную помощь, но попросили заплатить

Литовский врач не знал о своей консультации

Подозрительные сигналы из организации "Дапамога"

Вопросы миграционной службы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Помощь" Литвы белорусам. Расследование Литовского национального радио и телевидения Новая "бомба" разоблачений. На этот раз от госресурса из Литвы. LRT televizija – Литовское национальное радио и телевидение тоже не выдержало лжи и мошенничества и по...

Новая "бомба" разоблачений. На этот раз от госресурса из Литвы. LRT televizija – Литовское национальное радио и телевидение тоже не выдержало лжи и мошенничества и по примеру наших коллег с ОНТ провело свое расследование о помощи бежавшим якобы от режима белорусам в Литве. В итоге данные, собранные отделом крупнейшей медиагруппы, убеждают, что бизнес главы публичного учреждения "Дапамога", белорусской предпринимательницы Натальи Колеговой, 15 лет живущей в Литве, основан на извлечении прибыли из размещения бчб-беженцев.Для получения денег из фондов поддержки заключались фиктивные договоры аренды, подделывались литовские медицинские справки и подписи руководителей различных компаний. Какие факты приводит литовское издание - в нашем следующем материале."Дапамога": за красивыми лозунгами циничный заработок. Расследование литовского издания заняло чуть более четырех минут. Если все разобрать по пунктам, там действительно все просто и, как говорят, ничего личного – лишь деньги. Итак…Организация "Дапамога" во главе с Натальей Колеговой собирала у литовцев помощь. Колегова сдавала белорусам квартиры по цене выше рыночной, хотя публично заявляла, что помогает бесплатно. С целью получения денег из фондов международной поддержки договоры аренды могли быть сфальсифицированы, как и литовские медицинские справки.По словам руководителя "Дапамогі", собрано около 25 тысяч евро. Эти деньги предназначались на проживание, оплату питания, одежду, а также визы. Колеговой и ее мужу принадлежит компания Natalex – они сдают квартиры в Вильнюсе. И по словам женщины, белорусов там поселили бесплатно. Однако, согласно данным, собранным отделом расследований LRT, Виктор – белорус, ищущий убежище в Литве, не единственный, кого попросили заплатить за проживание. При этом Наталья Колегова в переписке со своим волонтером говорит о неких "старших друзьях", что они обещали заплатить за Виктора, и плата за жилье должна быть, как только белорус получит деньги за переезд в Литву из фондов поддержки беженцев.И еще факт-чекинг от литовского издания. Справки о предполагаемых медобследованиях также были предоставлены фондом, чтобы доказать, что люди физически пострадали от режима и нуждались в материальной поддержке. Только вот подлинность бланков Natalex вызвала сомнения. Известный в Литве врач - сосудистый хирург - заверил, что никогда не слышал о Natalex и не контактировал с этой компанией. А значит справка с его подписью - липа.А далее литовское издание заявляет, что подозрения в отношении деятельности руководителя "Дапамогі" возникли и у белорусских фондов солидарности. И комментирует это представитель BySol. Андрей Стрижак говорит, что порядок оказания помощи строгий: переселенцами признаются только те лица, которые действительно подверглись преследованиям, действительно пострадали и могут это доказать. А документы, предоставленные "Дапамогай", заставили их заподозрить, что они были поддельными и что ими прикрывались экономические мигранты. При этом Стрижак не знает, какие схемы там работают, но, на его взгляд, то, что делается, противозаконно. А деньги, выдаваемые беженцам, являются приманкой для потенциальных мошенников.Вот оно как! И к месту будет отрывок из разоблачения ОНТ. Судя по всему, деньги, которые жертвуют политически зараженные граждане, поддерживают преимущественно тех, кто занимается их сбором.И, кстати, компания Natalex уже более года назад привлекла внимание специалистов миграционной службы. Ведомство тогда рассмотрело заявление иностранки, которая хотела приехать в Литву и предположительно работать в Natalex. Однако были подозрения, что компания использовалась как прикрытие для получения иностранцами вида на жительство в Литве. Другими словами, компания на самом деле занимается бизнесом. Что ж, хорошее расследование о белорусской эмигрантке, которая зарабатывала на беглых белорусах и сочувствующих литовцах.