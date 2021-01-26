1000-летие Бреста и аккумуляторная эпопея. Чем запомнился теперь уже экс-губернатор Анатолий Лис

Источник материала: Tut.by

26 января Александр Лукашенко назначил председателем Брестского облисполкома Юрия Шулейко . На этой должности он сменил Анатолия Лиса, который шесть лет руководил регионом. Вспоминаем самые яркие моменты председательства теперь уже бывшего губернатора.



Анатолий Лис. Фото: kontakt.by

1000-летие Бреста и орден Почета

Один из самых масштабных проектов, который успешно реализовали за время председательства Анатолия Лиса, — это подготовка Бреста к празднованию 1000-летия города в 2019 году. За три года в Бресте ввели в эксплуатацию более двух десятков крупных объектов. Среди них Западный обход, Кобринский мост, автовокзал, школа на 1,5 тысячи мест, станция скорой, футбольный манеж. К празднику закончили наконец и Театр кукол, реконструкция которого продолжалась с 2012 года.

Объекты сдали в срок, коррупционных скандалов не последовало. Наоборот, в январе 2020 года Александр Лукашенко вручил Анатолию Лису орден Почета, а мэру Бреста Александру Рогачуку — благодарность.



Карнавал ко Дню города Бреста

Социалка и медицина

При Анатолии Лисе много внимания уделялось социальной сфере и медицине. В Бресте и регионах строили сады, школы, блоки больниц. В 2015-м заработал новый корпус областного онкологического диспансера, четыре года спустя — лечебно-диагностический центр в Пинске, обновилось здание Брестской больницы скорой медицинской помощи.

Также во время председательствования Лиса началось строительство нового корпуса детской областной больницы. Завершить работы планируется в этом году уже при новом председателе облисполкома.

Аккумуляторщики, нетунеядцы, демонстранты

Губернаторство Анатолия Лиса выпало на неспокойное время. В 2017 году по стране прокатились «Марши нетунеядцев». Выходили на них и в Бресте.

В феврале 2018 года вспыхнули новые волнения из-за строительства недалеко от областного центра аккумуляторного завода. Протесты продолжались до июня 2020 года. Каждое воскресенье активисты собирались на центральной площади Бреста напротив облисполкома, чтобы выразить свое несогласие.



Марш нетунеядцев, 2017 год

В июне 2019 года Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». Почти год спустя стало известно о смене собственника предприятия. Новыми владельцами стали Сергей Каганович и Дмитрий Басков. Первый давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента. Второй — председатель Федерации хоккея Республики Беларусь.

В июне 2020 года с противниками аккумуляторного завода встретился Александр Лукашенко, который пообещал, что судьбу завода решит местный референдум.



Единственный разрешенный митинг противников аккумуляторного завода. 2018 год

25 сентября 2020 года распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признали утратившим силу. Местный референдум до сих пор не прошел, а на предприятии уже работает приемочная комиссия.

На время председательства Анатолия Лиса выпали и массовые протесты после президентских выборов 2020 года. Люди выходили на площади не только в Бресте, но и в райцентрах. Участников несанкционированных акций задерживали, штрафовали и отправляли на «сутки». В Бресте, Барановичах, Пинске августовские волнения сопровождались стычками с милицией и ОМОНом, возбуждены уголовные дела.



Августовские протесты в Бресте

Критика за озеленение и аэропорт

Начальство редко критиковало экс-губернатора. По крайней мере публично. Вспомнить можно разве что, как в 2017 году Александр Лукашенко остался недоволен Брестским аэропортом и поручил привести его в порядок.

«Что надо сделать — нужно лишнее все, что здесь есть, земельные площади, отдать по назначению. Мы по советским меркам оттяпали 0,5 тыс. га земли. Не ухаживаешь за аэропортом — это плохо», — передает БелаПАН слова Александра Лукашенко в адрес Анатолия Лиса.

В 2019 году президента не устроило озеленение Брестской крепости. И хоть камень бросили не в огород Анатолия Лиса, решение этого вопроса поручили рабочей группе, которую возглавил его заместитель Вадим Ольшевский, передает «Брестская газета» .

Замечания руководство области учло. Порядок навели и в аэропорту, и в крепости.