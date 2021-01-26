|
1000-летие Бреста и аккумуляторная эпопея. Чем запомнился теперь уже экс-губернатор Анатолий Лис
27.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 января Александр Лукашенко
1000-летие Бреста и орден Почета
Один из самых масштабных проектов, который успешно реализовали за время председательства Анатолия Лиса, — это подготовка Бреста к празднованию 1000-летия города в 2019 году. За три года в Бресте ввели в эксплуатацию более двух десятков крупных объектов. Среди них Западный обход, Кобринский мост, автовокзал, школа на 1,5 тысячи мест, станция скорой, футбольный манеж. К празднику закончили наконец и Театр кукол, реконструкция которого продолжалась с 2012 года.
Объекты сдали в срок, коррупционных скандалов не последовало. Наоборот, в январе 2020 года Александр Лукашенко вручил Анатолию Лису орден Почета, а мэру Бреста Александру Рогачуку — благодарность.
Социалка и медицина
При Анатолии Лисе много внимания уделялось социальной сфере и медицине. В Бресте и регионах строили сады, школы, блоки больниц. В 2015-м заработал новый корпус областного онкологического диспансера, четыре года спустя — лечебно-диагностический центр в Пинске, обновилось здание Брестской больницы скорой медицинской помощи.
Также во время председательствования Лиса началось строительство нового корпуса детской областной больницы. Завершить работы планируется в этом году уже при новом председателе облисполкома.
Аккумуляторщики, нетунеядцы, демонстранты
Губернаторство Анатолия Лиса выпало на неспокойное время. В 2017 году по стране прокатились «Марши нетунеядцев». Выходили на них и в Бресте.
В феврале 2018 года вспыхнули новые волнения из-за строительства недалеко от областного центра аккумуляторного завода. Протесты продолжались до июня 2020 года. Каждое воскресенье активисты собирались на центральной площади Бреста напротив облисполкома, чтобы выразить свое несогласие.
В июне 2019 года Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». Почти год спустя стало известно о смене собственника предприятия. Новыми владельцами стали Сергей Каганович и Дмитрий Басков. Первый давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента. Второй — председатель Федерации хоккея Республики Беларусь.
В июне 2020 года с противниками аккумуляторного завода встретился Александр Лукашенко, который пообещал, что судьбу завода решит местный референдум.
25 сентября 2020 года распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признали утратившим силу. Местный референдум до сих пор не прошел, а на предприятии уже работает приемочная комиссия.
На время председательства Анатолия Лиса выпали и массовые протесты после президентских выборов 2020 года. Люди выходили на площади не только в Бресте, но и в райцентрах. Участников несанкционированных акций задерживали, штрафовали и отправляли на «сутки». В Бресте, Барановичах, Пинске августовские волнения сопровождались стычками с милицией и ОМОНом, возбуждены уголовные дела.
Критика за озеленение и аэропорт
Начальство редко критиковало экс-губернатора. По крайней мере публично. Вспомнить можно разве что, как в 2017 году Александр Лукашенко остался недоволен Брестским аэропортом и поручил привести его в порядок.
«Что надо сделать — нужно лишнее все, что здесь есть, земельные площади, отдать по назначению. Мы по советским меркам оттяпали 0,5 тыс. га земли. Не ухаживаешь за аэропортом — это плохо», — передает
В 2019 году президента не устроило озеленение Брестской крепости. И хоть камень бросили не в огород Анатолия Лиса, решение этого вопроса поручили рабочей группе, которую возглавил его заместитель Вадим Ольшевский, передает
Замечания руководство области учло. Порядок навели и в аэропорту, и в крепости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспоминаем самые яркие моменты председательства бывшего губернатора.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)