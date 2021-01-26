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Школа и детский сад во Фрунзенском районе останутся в среду без отопления
27.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школа и детский сад во Фрунзенском районе завтра останутся без отопления. Для детей будут работать дежурные группы,
Отопления 27 января не будет в средней школе № 12 на ул. Скрипникова, 38 и в детском саду № 17 на ул. Одинцова, 117.
«Из-за работ на инженерных коммуникациях филиала „Минские тепловые сети“ 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в ряде зданий Фрунзенского района, в том числе в двух учреждениях образования», — сообщили в горисполкоме.
Родителей тех детей, которые ходят в данные школу и сад, предупредили, что по возможности ребят лучше оставить дома.
«Школьные занятия будут проводиться в гимназии № 31 (ул. Мазурова, 6), дошколят примут в детсадах № 75 (ул. Лобанка, 44) и № 149 (ул. Лобанка, 46). Все дети, несмотря на смену места дислокации, останутся под присмотром педагогов. Уроки, которые не удастся провести завтра, не пропадут: их распределят на оставшуюся неделю», — сказано в сообщении.
Напомним, в конце прошлой недели из-за аварии на теплосетях в Московском районе столицы по многим адресам
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Для детей будут работать дежурные группы.
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