Школа и детский сад во Фрунзенском районе останутся в среду без отопления

Источник материала: Tut.by

Школа и детский сад во Фрунзенском районе завтра останутся без отопления. Для детей будут работать дежурные группы, сообщили в телеграм-канале Минского горисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отопления 27 января не будет в средней школе № 12 на ул. Скрипникова, 38 и в детском саду № 17 на ул. Одинцова, 117.

«Из-за работ на инженерных коммуникациях филиала „Минские тепловые сети“ 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в ряде зданий Фрунзенского района, в том числе в двух учреждениях образования», — сообщили в горисполкоме.

Родителей тех детей, которые ходят в данные школу и сад, предупредили, что по возможности ребят лучше оставить дома.

«Школьные занятия будут проводиться в гимназии № 31 (ул. Мазурова, 6), дошколят примут в детсадах № 75 (ул. Лобанка, 44) и № 149 (ул. Лобанка, 46). Все дети, несмотря на смену места дислокации, останутся под присмотром педагогов. Уроки, которые не удастся провести завтра, не пропадут: их распределят на оставшуюся неделю», — сказано в сообщении.

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Напомним, в конце прошлой недели из-за аварии на теплосетях в Московском районе столицы по многим адресам пропали горячая вода и отопление. Отменили занятия в десятке школ, почти 30 детских садиков оставили только дежурные группы.