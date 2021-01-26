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Н. Эрней: Молодежь является основным ресурсом цветных революций
27.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ России, как и в Беларуси, ключевым ядром протестов были молодые люди: студенты, абитуриенты и, к сожалению, школьники. Такое мнение нашему телеканалу выссказал немецкий политический эксперт Николай Эрней. По мнению эксперта, российские митинги еще раз доказали, что Навальный и его западные кураторы пытаются превратить молодежь в пушечное мясо очередной цветной революции.
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В России, как и в Беларуси, ключевым ядром протестов были молодые люди: студенты, абитуриенты и, к сожалению, школьники. Такое мнение нашему телеканалу выссказал...
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