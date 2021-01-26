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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обсуждение проекта Программы социально-экономического развития Беларуси в Витебской области Строительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство. Проект Программы...

Строительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство.Пристальное внимание развитию регионов. Так, в северном в ближайшие пять лет планируют построить завод по производству электродов, освоить выпуск инновационных ветпрепаратов, создать крупные деревообрабатывающие производства.Ставка на создание интеллектуального производства и инновационного продукта, который будет востребован за рубежом. Так, на крупном частном обувном предприятии труд человека уже заменили роботы. Это стало возможным благодаря собственным IT-разработкам. Программные решения по комплексной производственной и логистической роботизации в перспективе могут стать продуктом экспорта.Реализация проектов в экономике позволит развиваться и социальной сфере. До 2025 года в стране должны появиться двенадцать межрегиональных центров оказания специализированной медпомощи, два из них - на севере страны.