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Обсуждение проекта Программы социально-экономического развития Беларуси в Витебской области
27.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтроительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство.
Пристальное внимание развитию регионов. Так, в северном в ближайшие пять лет планируют построить завод по производству электродов, освоить выпуск инновационных ветпрепаратов, создать крупные деревообрабатывающие производства.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Программа социально-экономического развития опубликована в печати. И прямо скажем, что она направлена на улучшение благосостояния наших людей, стабильность, мир, спокойствие. И программа достаточно амбициозная, но вместе с тем она реалистичная, потому что определены приоритеты".
Ставка на создание интеллектуального производства и инновационного продукта, который будет востребован за рубежом. Так, на крупном частном обувном предприятии труд человека уже заменили роботы. Это стало возможным благодаря собственным IT-разработкам. Программные решения по комплексной производственной и логистической роботизации в перспективе могут стать продуктом экспорта.
Александр Червяков, Министр экономики Беларуси: "Одна из точек роста - это роботизированные производства, которые смогут полностью изменить формат работы наших традиционных предприятий. То, что мы сегодня видели на "Белвесте", это как раз тот явный пример, когда, реализуя приоритет "интеллектуальная страна", смогли создать интеллектуальные продукты, программные продукты на самом высоком мировом уровне, релизовать их, как говорят, в железо".
Реализация проектов в экономике позволит развиваться и социальной сфере. До 2025 года в стране должны появиться двенадцать межрегиональных центров оказания специализированной медпомощи, два из них - на севере страны.
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Строительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство. Проект Программы...
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