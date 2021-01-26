|
Воскресенский обнародовал список людей для амнистии. Там есть Тихановский и Колесникова
27.01.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.
Составить такой список предложил ранее Юрий Воскресенский. «Если будет возможность выступить перед делегатами, я буду просить их поддержать идею амнистии в целом и список КСДС (а мы себя объявили правозащитной организацией) в частности», -
Список по состоянию на 26 января
Включен в список и сам Юрий Воскресенский.
Напомним, Воскресенский был одним из районных координаторов в команде Виктора Бабарико, был задержан, и во время нахождения в СИЗО КГБ неоднократно давал интервью, в которых высказывался об оппозиции.
В ноябре Воскресенский
За несколько дней до этого, 6 ноября, в эфире телеканала «Дождь» член Координационного совета Павел Латушко
Он также стал участником встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. После этого Воскресенский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список заключенных для амнистии предложит инициатива «Круглый стол демократических сил» на Всебелорусском народном собрании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)