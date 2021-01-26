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Червень принимает итоговую диалоговую площадку Минской области

27.01.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Червень стал своеобразным центром общественно-политической жизни Минской области. Здесь прошла итоговая диалоговая площадка по вопросам социального развития регионов. Из участников (а это почти сто человек) учителя, медработники, представители сферы спорта и туризма. Многие - делегаты Всебелорусского народного собрания. Среди инициатив, например, включить декретный отдых по уходу за ребенком в трудовой стаж, или переформатировать банковские программы кредитования строительства жилья.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, модератор диалоговой площадки: "Важно, что проект новой Программы социально-экономического развития Беларуси в значительной степени учитывает эти предложения, которые поступали. Развитие семьи, ставка на IT-сектор. И главное - изменение модели "государство-общество - гражданин", создание модели "государство-партнер». И еще один важный момент: сбалансированное развитие регионов. Поскольку общая тенденция у нас на урбанизацию, уменьшение количества занятых в АПК, все это требует решения".

Игорь Евсеев, помощник президента Беларуси - главный инспектор по Минской области: "Когда молодая мама находится в отпуске по уходу за ребенком, будет ли это засчитано в трудовой стаж? Есть такой вопрос. Спрашивают у нас, как будет развиваться медицина, потому что в Минской области образованы территориальные центры, и наши жители следят за выступлениями главы государства и интересуются, какое оборудование поставят в Червене в больницы? Как будет идти строительство домов?"

За последние три месяца только в Минской области прошло более 70 диалоговых площадок в разных форматах. Такую форму обсуждения общественно значимых вопросов и инициатив хотят сделать регулярной и после проведения Всебелорусского народного собрания.

 
 
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Сегодня Червень стал своеобразным центром общественно-политической жизни Минской области. Здесь прошла итоговая диалоговая площадка по вопросам социального...
 
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